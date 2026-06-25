Soirée jeux de sociétés Médiathèque Meslan
Soirée jeux de sociétés Médiathèque Meslan mercredi 8 juillet 2026.
Meslan
Soirée jeux de sociétés
Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Envie de passer une soirée conviviale et ludique ? Des nouveautés à découvrir. Débutants bienvenues.us. Jeux expliqués sur place. Venez seul(e), entre amis ou en famille
Jeux, bonne humeur et partage !
Chacun peut apporter de quoi grignoter ou boire pour alimenter le buffet commun. .
Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96
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English :
L’événement Soirée jeux de sociétés Meslan a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan