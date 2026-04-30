Irais

Soirée jeux

4 Rue de Curebourse Irais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le collectif jeux du Centre Socio-Culturel propose une soirée jeux par mois, ouverte à toutes et tous. La prochaine aura lieu le vendredi 19 juin, de 18 h à 23 h, à La Beunaise à Airvault. Des jeux vous seront proposés et vous pouvez apporter les vôtres. .

4 Rue de Curebourse Irais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Irais a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet