Soirée jeux Irais
Soirée jeux Irais vendredi 19 juin 2026.
Irais
Soirée jeux
4 Rue de Curebourse Irais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Le collectif jeux du Centre Socio-Culturel propose une soirée jeux par mois, ouverte à toutes et tous. La prochaine aura lieu le vendredi 19 juin, de 18 h à 23 h, à La Beunaise à Airvault. Des jeux vous seront proposés et vous pouvez apporter les vôtres. .
4 Rue de Curebourse Irais 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Irais a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet