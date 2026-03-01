Soirée jeux le PasSage Café associatif Le PasSage Romans-sur-Isère
Soirée jeux le PasSage Café associatif Le PasSage Romans-sur-Isère mercredi 18 mars 2026.
Soirée jeux le PasSage
Café associatif Le PasSage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 16:00:00
fin : 2026-03-18 22:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Venez avec vos jeux préférés que vous voulez faire découvrir. Ou venez juste avec votre sourire! Bonne humeur garantie.
.
Café associatif Le PasSage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@cafelepassage.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along with your favorite games that you’d like people to discover. Or just bring a smile! Good mood guaranteed.
L’événement Soirée jeux le PasSage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme