Soirée jeux le PasSage Café associatif Le PasSage Romans-sur-Isère

Soirée jeux le PasSage

Café associatif Le PasSage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-03-18 22:00:00

2026-03-18

Venez avec vos jeux préférés que vous voulez faire découvrir. Ou venez juste avec votre sourire! Bonne humeur garantie.

Café associatif Le PasSage 8 place Fontaine Couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come along with your favorite games that you’d like people to discover. Or just bring a smile! Good mood guaranteed.

