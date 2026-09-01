Soirée jeux Loup-Garou La Friche en Herbe Hauts de Bienne

jeudi 17 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Hauts de Bienne

Soirée jeux Loup-Garou

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 21:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Villageois ou loup-garou ? Une soirée pour jouer, dialoguer, échanger et s’amuser ensemble ! .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée jeux Loup-Garou

L’événement Soirée jeux Loup-Garou Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE