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AGENDA · Hauts de Bienne

Soirée jeux Loup-Garou La Friche en Herbe Hauts de Bienne

jeudi 17 septembre 2026 · La Friche en Herbe · Hauts de Bienne

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Friche en Herbe
Adresse
15 Rue Émile Zola
Ville
39400 Hauts de Bienne
Département
Jura
Tarif

Hauts de Bienne

Soirée jeux Loup-Garou

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17 21:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Villageois ou loup-garou ? Une soirée pour jouer, dialoguer, échanger et s’amuser ensemble !   .

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Soirée jeux Loup-Garou

L’événement Soirée jeux Loup-Garou Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE

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