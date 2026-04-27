Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères
Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères vendredi 15 mai 2026.
Pindères
Soirée jeux
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-05-15 21:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Soirée jeux
Venez jouer et boire en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges. .
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Pindères a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne