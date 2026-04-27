Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères

Pindères

Soirée jeux

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15 21:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Soirée jeux

Venez jouer et boire en bonne compagnie.

Pour tous les goûts et tous les âges. .

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Pindères a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne