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Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères

Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères

Soirée jeux Comptoir des Lugues Pindères vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Comptoir des Lugues

Adresse : 165 chemin de l'école

Ville : 47700 Pindères

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Pindères

Soirée jeux

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-05-15 21:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Soirée jeux
Venez jouer et boire en bonne compagnie.
Pour tous les goûts et tous les âges.   .

Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13  associationdeslugues@gmail.com

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Pindères a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne