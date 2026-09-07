Soirée Jeux : Rentrée, Ludothèque/Espace intergénérationnel, Fronton
vendredi 11 septembre 2026 · Ludothèque/Espace intergénérationnel · Fronton
Informations pratiques
Soirée Jeux : Rentrée Vendredi 11 septembre, 19h30 Ludothèque/Espace intergénérationnel Haute-Garonne
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T23:00:00+02:00
Ludothèque/Espace intergénérationnel 1 Allée Jean Ferran 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ludo@mairie-fronton.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 77 60 24 87 »}]
C’est la rentrée, les soirées jeux reprennent dès le vendredi 11 septembre de 19h30 à 23h. Auberge espagnole. Ludothèque Fronton
Ville de Fronton
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