SOIRÉE JEUX

cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez découvrir les jeux de La Sauce. Vous pouvez aussi apporter un jeu que vous voulez faire découvrir et repartir avec un nouveau jeu prêté par une autre famille. Autour d’un jeu, on papote, on rigole, on boit un verre, nul besoin d’être un joueur invétéré !

Venez découvrir les jeux de La Sauce. Vous pouvez aussi apporter un jeu que vous voulez faire découvrir et repartir avec un nouveau jeu prêté par une autre famille. Autour d’un jeu, on papote, on rigole, on boit un verre, nul besoin d’être un joueur invétéré !

Repas partagé. Gratuit familles, ados, adultes bienvenus. .

cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 44 38 70 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the games of La Sauce. You can also bring a game you want to discover and leave with a new game lent by another family. Around a game, we chat, we laugh, we have a drink, no need to be an inveterate player!

L’événement SOIRÉE JEUX Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT