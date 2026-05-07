Soublecause

Soirée jeux

Salle de l’école SOUBLECAUSE Soublecause Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

L’association Clé en Val d’Adour en partenariat avec le collectif RIVAGES et l’association Court’Échelle vous propose une soirée jeux.

Venez vous amuser seul, en famille ou entre amis !

Ces soirées se déroulent toute l’année, le deuxième vendredi du mois à partir de 19h30, elles sont ouvertes à tous.

Possibilité de manger sur place en auberge espagnole.

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Salle de l’école SOUBLECAUSE Soublecause 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 66 87 30 28 cle.valdadour@gmail.com

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English :

The Clé en Val d’Adour association, in partnership with the RIVAGES collective and the Court’Échelle association, invites you to an evening of games.

Come and have fun on your own, with family or friends!

These evenings take place all year round, on the second Friday of the month from 7.30pm, and are open to all.

You can also dine in at the auberge espagnole.

L’événement Soirée jeux Soublecause a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65