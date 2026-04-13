Soirée jeux Spéciale Loups-garous de Thiercelieux, Ludothèque du Petit-Saconnex, Genève

Soirée jeux Spéciale Loups-garous de Thiercelieux Vendredi 14 août, 19h30 Ludothèque du Petit-Saconnex

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T19:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T19:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:30:00+02:00

Notre soirée jeux dédiée aux Loups-garous de Thiercelieux est de retour !

Que vous aimiez faire partie du village ou mener le jeu, n’hésitez pas à nous rejoindre pour des rondes endiablées !

Vous pouvez prendre votre exemplaire du jeu en cas de forte affluence, et amener de quoi agrémenter le buffet si le coeur vous en dit.

Petits grignotages, boissons et ludothécaires inclus…

Soirée dès 10 ans. Les moins de 12 ans doivent être accompagné-e-s.

Plus d’informations sur notre site internet

Ludothèque du Petit-Saconnex 14 chemin des Genêts, 1202 Genève Genève 1209 Petit-Saconnex et Servette Genève 022 734 32 77 https://www.geneve.ch/fr/ludotheque-petit-saconnex https://www.facebook.com/LudothequeDuPetitSaconnex;http://instagram.com/ludo_petitsaconnex [{« link »: « http://ludo-petitsaconnex.blogspot.ch »}]

Soirée jeux de société à la ludothèque du Petit-Saconnex, dès 10 ans. Soirée jeux jds

Ludothèque du Petit-Saconnex