Soirée jeux Spéciale Loups-garous de Thiercelieux, Ludothèque du Petit-Saconnex, Genève
Soirée jeux Spéciale Loups-garous de Thiercelieux, Ludothèque du Petit-Saconnex, Genève vendredi 14 août 2026.
Soirée jeux Spéciale Loups-garous de Thiercelieux Vendredi 14 août, 19h30 Ludothèque du Petit-Saconnex
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T19:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-14T19:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:30:00+02:00
Notre soirée jeux dédiée aux Loups-garous de Thiercelieux est de retour !
Que vous aimiez faire partie du village ou mener le jeu, n’hésitez pas à nous rejoindre pour des rondes endiablées !
Vous pouvez prendre votre exemplaire du jeu en cas de forte affluence, et amener de quoi agrémenter le buffet si le coeur vous en dit.
Petits grignotages, boissons et ludothécaires inclus…
Soirée dès 10 ans. Les moins de 12 ans doivent être accompagné-e-s.
Plus d’informations sur notre site internet
Ludothèque du Petit-Saconnex 14 chemin des Genêts, 1202 Genève Genève 1209 Petit-Saconnex et Servette Genève 022 734 32 77 https://www.geneve.ch/fr/ludotheque-petit-saconnex https://www.facebook.com/LudothequeDuPetitSaconnex;http://instagram.com/ludo_petitsaconnex [{« link »: « http://ludo-petitsaconnex.blogspot.ch »}]
Soirée jeux de société à la ludothèque du Petit-Saconnex, dès 10 ans. Soirée jeux jds
Ludothèque du Petit-Saconnex
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