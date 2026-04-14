Soirée jeux Chat Pline Thiviers

Thiviers

Soirée jeux

Chat Pline 47 rue Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

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Chat Pline 47 rue Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Thiviers a été mis à jour le 2026-04-14 par Isle-Auvézère