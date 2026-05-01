Soirée jeux TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux

Tieste-Uragnoux

Soirée jeux

TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Tiest’Animations vous propose une soirée jeux pour ce mois de mai !

Pour vous restaurer, vous serons proposés à la buvette.

Entrée gratuite,

Grillades, frites

Charlotte aux fraises maison

Entre les classiques comme le Monopoly ou le Scrabble, et les jeux modernes, l’ambiance oscille entre compétition amicale et coopération.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi amenez vos jeux et les faire découvrir !

.

TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux 32160 Gers Occitanie +33 6 72 37 84 67 mairie.tieste-uragnoux@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tiest’Animations invites you to a game night in May!

A refreshment bar will be available.

Free admission,

Grilled meats, French fries

Homemade strawberry shortcake

Between classics like Monopoly and Scrabble, and modern games, the atmosphere oscillates between friendly competition and cooperation.

If you like, you can also bring your own games and help others discover them!

L’événement Soirée jeux Tieste-Uragnoux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65