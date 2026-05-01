Soirée jeux TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux
Soirée jeux TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux samedi 16 mai 2026.
Tieste-Uragnoux
Soirée jeux
TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Tiest’Animations vous propose une soirée jeux pour ce mois de mai !
Pour vous restaurer, vous serons proposés à la buvette.
Entrée gratuite,
Grillades, frites
Charlotte aux fraises maison
Entre les classiques comme le Monopoly ou le Scrabble, et les jeux modernes, l’ambiance oscille entre compétition amicale et coopération.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi amenez vos jeux et les faire découvrir !
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TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux 32160 Gers Occitanie +33 6 72 37 84 67 mairie.tieste-uragnoux@wanadoo.fr
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English :
Tiest’Animations invites you to a game night in May!
A refreshment bar will be available.
Free admission,
Grilled meats, French fries
Homemade strawberry shortcake
Between classics like Monopoly and Scrabble, and modern games, the atmosphere oscillates between friendly competition and cooperation.
If you like, you can also bring your own games and help others discover them!
L’événement Soirée jeux Tieste-Uragnoux a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65