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Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat. Huelgoat

Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat. Huelgoat vendredi 8 mai 2026.

Ville : 29690 Huelgoat

Département : Finistère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Huelgoat

Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Le vendredi 08 mai de 20h00 à 23h00.   .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 95 24 

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English :

L’événement Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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