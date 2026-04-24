Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat. Huelgoat
Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat. Huelgoat vendredi 8 mai 2026.
Huelgoat
Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat.
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 23:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le vendredi 08 mai de 20h00 à 23h00. .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 95 24
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English :
L’événement Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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