Huelgoat

Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le vendredi 08 mai de 20h00 à 23h00. .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 95 24

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English :

L’événement Soirée Karaoké à la Chouette Bleue à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ