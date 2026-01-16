Vide grenier de l’APE de l’école Jules Ferry à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Oyé Oyé !!!

Prévoyez votre dimanche 10 mai pour venir chiner, ou exposer!

Vous pouvez déjà réserver votre emplacement directement par mail ( apehuelgoat@gmail.com ), par téléphone ( Audrey 06.30.66.20.48 ), ou ici par messagerie !

Le vide Grenier se tiendra en extérieur, et si le temps n’est pas de la partie, replie dans le CAL !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas !!

Belle journée à tous ! .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 30 66 20 48

