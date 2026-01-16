Vide grenier de l’APE de l’école Jules Ferry à Huelgoat. Huelgoat
Huelgoat Finistère
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
2026-05-10
Oyé Oyé !!!
Prévoyez votre dimanche 10 mai pour venir chiner, ou exposer!
Vous pouvez déjà réserver votre emplacement directement par mail ( apehuelgoat@gmail.com ), par téléphone ( Audrey 06.30.66.20.48 ), ou ici par messagerie !
Le vide Grenier se tiendra en extérieur, et si le temps n’est pas de la partie, replie dans le CAL !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas !!
Belle journée à tous ! .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 30 66 20 48
