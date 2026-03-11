Soirée Karaoké à l’Atelier de la Brasserie L’Atelier de la Brasserie Aubrives

Soirée Karaoké à l’Atelier de la Brasserie

L’Atelier de la Brasserie 6 rue de la Brasserie Aubrives Ardennes

Amateurs de chansons, de bonne ambiance et de moments mémorables, c’est le moment de briller ! L’Atelier de la Brasserie d’Aubrives vous invite à sa grande Soirée Karaoké.Que vous soyez une diva cachée, un rockeur dans l’âme, ou simplement à la recherche d’un moment de fun entre amis, venez vous emparer du micro ! Notre répertoire musical est vaste et prêt à satisfaire toutes vos envies, des classiques intemporels aux derniers hits. Quoi ? Soirée Karaoké. Quand ? Le vendredi 15 mai. Heure ? À partir de 19h00. Où ? L’Atelier de la Brasserie, à Aubrives.Venez chanter, danser, rire et profiter de l’ambiance conviviale de l’Atelier. Bières artisanales et restauration sur place pour vous donner de l’énergie entre deux chansons ! L’entrée est libre. On vous attend nombreux pour une soirée qui promet d’être festive et en musique !

labrasserieaubrives@gmail.com

Lovers of song, good vibes and memorable moments, now’s the time to shine! Whether you’re a hidden diva, a rocker at heart, or just looking for some fun with friends, come and grab the mike! We’ve got a vast repertoire of music to suit all tastes, from timeless classics to the latest hits. What’s on? Karaoke night. When? Friday, May 15. When? From 7pm. Where? L’Atelier de la Brasserie, Aubrives, France Come and sing, dance, laugh and enjoy the friendly atmosphere of the Atelier. Craft beers and on-site catering to keep you energized between songs! Admission is free. We look forward to seeing you there for what promises to be a festive evening of music!

