Soirée Karaoké à l’Auberge de Saint-Martin Auberge de Saint-Martin Saint-Martin-Terressus
Soirée Karaoké à l’Auberge de Saint-Martin Auberge de Saint-Martin Saint-Martin-Terressus dimanche 21 juin 2026.
Saint-Martin-Terressus
Soirée Karaoké à l’Auberge de Saint-Martin
Auberge de Saint-Martin 1 Route d’Ambazac Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La municipalité et l’Auberge St Martin vous propose de célébrer la musique et le début de l’été lors d’une soirée karaoké en famille ou entre amis dans la bonne humeur. .
Auberge de Saint-Martin 1 Route d’Ambazac Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 87 80 86
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English : Soirée Karaoké à l’Auberge de Saint-Martin
L’événement Soirée Karaoké à l’Auberge de Saint-Martin Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Noblat