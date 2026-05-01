Peujard

Soirée karaoké à Peujard

Sous la Halle Peujard Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 23:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Le comité des fêtes organise une soirée karaoké le jeudi 7 mai de 19h à 23h sous la halle de Peujard.

Blind Test et animations.

Restauration et buvette sur place. .

Sous la Halle Peujard 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.peujard@gmail.com

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English : Soirée karaoké à Peujard

L’événement Soirée karaoké à Peujard Peujard a été mis à jour le 2026-04-29 par Bourg Cubzaguais Tourisme