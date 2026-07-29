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AGENDA · Amélie-les-Bains-Palalda

SOIRÉE KARAOKÉ Restaurant Le Malyra Amélie-les-Bains-Palalda

vendredi 14 août 2026 · Restaurant Le Malyra · Amélie-les-Bains-Palalda

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Restaurant Le Malyra
Adresse
32 Rue de la Riviera
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

SOIRÉE KARAOKÉ

Restaurant Le Malyra 32 Rue de la Riviera Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Chansons et ambiance festive vous attendent pour une soirée pleine d’énergie et de bonne humeur animée jusqu’à minuit.
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Restaurant Le Malyra 32 Rue de la Riviera Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 67 64 67 51 

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English :

Songs and a festive atmosphere await you for an evening full of energy and good cheer, with entertainment until midnight.

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-21 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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