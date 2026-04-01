Soirée Karaoké au Brittany Pub à Huelgoat. Huelgoat
Soirée Karaoké au Brittany Pub à Huelgoat. Huelgoat samedi 25 avril 2026.
Huelgoat
Soirée Karaoké au Brittany Pub à Huelgoat.
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Déjà un an que j’ai repris Le Brittany Pub !
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Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 94 30
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English : Soirée Karaoké au Brittany Pub à Huelgoat.
L’événement Soirée Karaoké au Brittany Pub à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-04-10 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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