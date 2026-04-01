Huelgoat

Soirée Karaoké au Brittany Pub à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Déjà un an que j’ai repris Le Brittany Pub !

Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien et tous ces merveilleux souvenirs ! Rejoignez-nous le 25 avril à 20h pour une soirée karaoké et créez-en de nouveaux ! .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 94 30

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English : Soirée Karaoké au Brittany Pub à Huelgoat.

L’événement Soirée Karaoké au Brittany Pub à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-04-10 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ