Soirée Karaoké au camping les pins Bains-les-bains La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Soirée Karaoké au camping les pins

Bains-les-bains 31 rue des creuses La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Soirée Karaoké de la musique, des chansons, des jeux, une bonne soirée détente et festive!

Entrée gratuite sans réservation

Buvette et petite restaurationTout public

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Bains-les-bains 31 rue des creuses La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 76 50 78 39 camping.les.pins@free.fr

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English :

Karaoke night: music, songs, games, a relaxing and festive evening!

Free admission without reservation

Refreshments and snacks

L’événement Soirée Karaoké au camping les pins La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION