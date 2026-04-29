Soirée Karaoké au camping les pins Bains-les-bains La Vôge-les-Bains
Soirée Karaoké au camping les pins Bains-les-bains La Vôge-les-Bains vendredi 1 mai 2026.
La Vôge-les-Bains
Soirée Karaoké au camping les pins
Bains-les-bains 31 rue des creuses La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Soirée Karaoké de la musique, des chansons, des jeux, une bonne soirée détente et festive!
Entrée gratuite sans réservation
Buvette et petite restaurationTout public
0 .
Bains-les-bains 31 rue des creuses La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 76 50 78 39 camping.les.pins@free.fr
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English :
Karaoke night: music, songs, games, a relaxing and festive evening!
Free admission without reservation
Refreshments and snacks
L’événement Soirée Karaoké au camping les pins La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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