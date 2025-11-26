Soirée karaoké avec Gilles LANNEMEZAN Lannemezan
Soirée karaoké avec Gilles LANNEMEZAN Lannemezan vendredi 27 février 2026.
Soirée karaoké avec Gilles
LANNEMEZAN Au Vestiaire café Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Soirée karaoké avec Gilles.
Lancement des festivités de Noël en beauté avec ce karaoké dansant où l’ambiance et la bonne humeur seront au programme !
LANNEMEZAN Au Vestiaire café Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 19 37
English :
Karaoke evening with Gilles.
Kick off the Christmas festivities in style with this karaoke dance, where atmosphere and good humor are the order of the day!
