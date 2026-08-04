Soirée Karaoké Casino Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Soirée Karaoké

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Soirée Karaoké animé par Gilles Animation

Entrée libre .

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 42

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English :

Karaoke Night Hosted by Gilles Animation

L’événement Soirée Karaoké Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65