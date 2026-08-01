Soirée Karaoké, Bar, Brasero Bistrot de Venterol Venterol

Informations pratiques

Venterol

Soirée Karaoké, Bar, Brasero

Bistrot de Venterol 2 Place du Château Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Bistrot de Venterol et Le P’tit Creux s’associent pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur !

.

Bistrot de Venterol 2 Place du Château Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 93 75 contact.galathe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Bistrot de Venterol and Le P?tit Creux are teaming up for an evening filled with good cheer!

L’événement Soirée Karaoké, Bar, Brasero Venterol a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale