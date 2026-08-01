Soirée Karaoké, Bar, Brasero Bistrot de Venterol Venterol
samedi 15 août 2026 · Bistrot de Venterol · Venterol
Informations pratiques
Venterol
Soirée Karaoké, Bar, Brasero
Bistrot de Venterol 2 Place du Château Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le Bistrot de Venterol et Le P’tit Creux s’associent pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur !
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Bistrot de Venterol 2 Place du Château Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 93 75 contact.galathe@gmail.com
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English :
Le Bistrot de Venterol and Le P?tit Creux are teaming up for an evening filled with good cheer!
L’événement Soirée Karaoké, Bar, Brasero Venterol a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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