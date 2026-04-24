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SOIRÉE KARAOKÉ Bédarieux

SOIRÉE KARAOKÉ Bédarieux samedi 2 mai 2026.

Adresse : Route de Clermont

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif :

Bédarieux

SOIRÉE KARAOKÉ

Route de Clermont Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Le restaurant le Chantier à Bédarieux propose une soirée karaoké festif
Le 2 mai 2026 avec le thème fêtons le retour des Africains Toons
réservation conseillée au 07 69 89 80 21
Le restaurant le Chantier à Bédarieux propose une soirée karaoké festif
Le 2 mai 2026 avec le thème fêtons le retour des Africains Toons
réservation conseillée au 07 69 89 80 21   .

Route de Clermont Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 69 89 80 21 

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English :

Le Chantier restaurant in Bédarieux offers a festive karaoke evening
May 2, 2026 on the theme Let’s celebrate the return of the African Toons
reservation recommended on 07 69 89 80 21

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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