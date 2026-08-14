Soirée Karaoké le bourg Chanteuges
vendredi 14 août 2026 · le bourg · Chanteuges
Informations pratiques
Chanteuges
Soirée Karaoké
le bourg Chez Christiane Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Soirée bretonne animée par David St-Germai avec karaoké & crêpes salées et sucrées au Bar de Chez Christiane à Chanteuges à partir de 19h30.
.
le bourg Chez Christiane Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 01 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Breton evening hosted by David St-Germai with karaoke & sweet and savoury crêpes at the Bar de Chez Christiane in Chanteuges from 7.30pm.
L’événement Soirée Karaoké Chanteuges a été mis à jour le 2026-08-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier