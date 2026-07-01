Informations pratiques

Chazemais

Soirée karaoké

Château de la Bouchatte Chazemais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le château de la Bouchatte vous attend pour sa soirée karaoké ! C’est l’occasion de montrer vos talents de véritable crooner !

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Château de la Bouchatte Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 02 06 19

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English :

The Château de la Bouchatte invites you to its karaoke night! It’s your chance to show off your crooner skills!

L’événement Soirée karaoké Chazemais a été mis à jour le 2026-07-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ