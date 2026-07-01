Soirée karaoké Chazemais
vendredi 24 juillet 2026 · Chazemais
Informations pratiques
Chazemais
Soirée karaoké
Château de la Bouchatte Chazemais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le château de la Bouchatte vous attend pour sa soirée karaoké ! C’est l’occasion de montrer vos talents de véritable crooner !
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Château de la Bouchatte Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 02 06 19
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English :
The Château de la Bouchatte invites you to its karaoke night! It’s your chance to show off your crooner skills!
L’événement Soirée karaoké Chazemais a été mis à jour le 2026-07-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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