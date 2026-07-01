UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chazemais

Soirée karaoké Chazemais

vendredi 24 juillet 2026 · Chazemais

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Château de la Bouchatte
Ville
03370 Chazemais
Département
Allier
Tarif

Chazemais

Soirée karaoké

Château de la Bouchatte Chazemais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le château de la Bouchatte vous attend pour sa soirée karaoké ! C’est l’occasion de montrer vos talents de véritable crooner !
  .

Château de la Bouchatte Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 02 06 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château de la Bouchatte invites you to its karaoke night! It’s your chance to show off your crooner skills!

L’événement Soirée karaoké Chazemais a été mis à jour le 2026-07-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

À voir aussi à Chazemais (Allier)