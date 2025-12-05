Soirée karaoké V and B Dives-sur-Mer
Soirée karaoké V and B Dives-sur-Mer vendredi 5 décembre 2025.
Soirée karaoké
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 22:30:00
2025-12-05
Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé par le V and B de Dives-sur-Mer.
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr
English : Soirée karaoké
Awaken your inner singer and join in the singing fun at the V and B in Dives-sur-Mer.
German : Soirée karaoké
Wecken Sie den Sänger in sich und geben Sie Ihre Stimme bei dieser geselligen Veranstaltung ab, die vom V and B in Dives-sur-Mer angeboten wird.
Italiano :
Risvegliate il cantante che è in voi e partecipate a questo evento amichevole organizzato dal V e B di Dives-sur-Mer.
Espanol :
Despierte al cantante que lleva dentro y participe en este simpático evento organizado por el V and B de Dives-sur-Mer.
L’événement Soirée karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Normandie Pays d’Auge