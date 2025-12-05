Soirée karaoké V and B Dives-sur-Mer

Soirée karaoké

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 22:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé par le V and B de Dives-sur-Mer.

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé par le V and B de Dives-sur-Mer. .

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr

English : Soirée karaoké

Awaken your inner singer and join in the singing fun at the V and B in Dives-sur-Mer.

German : Soirée karaoké

Wecken Sie den Sänger in sich und geben Sie Ihre Stimme bei dieser geselligen Veranstaltung ab, die vom V and B in Dives-sur-Mer angeboten wird.

Italiano :

Risvegliate il cantante che è in voi e partecipate a questo evento amichevole organizzato dal V e B di Dives-sur-Mer.

Espanol :

Despierte al cantante que lleva dentro y participe en este simpático evento organizado por el V and B de Dives-sur-Mer.

L’événement Soirée karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Normandie Pays d’Auge