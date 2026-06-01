Soirée Karaoké et Danse Salle des Fêtes Alluy

Alluy

Soirée Karaoké et Danse

Salle des Fêtes 86 route de Cercy-la-Tour Alluy Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association Vélo et Balades d’Alluy organise une soirée Karaoké et Danse le samedi 27 juin 2026. À partir de 19h à la salle des Fêtes, le Bourg. Soirée Karaoké puis animation DJ. Menu complet paëlla 20 € sur réservation. Informations 06 16 59 50 89 (Didier) 06 20 01 75 12 (Karine) velobaladesdalluy@gmail.com .

Salle des Fêtes 86 route de Cercy-la-Tour Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 59 50 89 velobaladesdalluy@gmail.com

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English : Soirée Karaoké et Danse

L’événement Soirée Karaoké et Danse Alluy a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Rives du Morvan