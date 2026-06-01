Soirée Karaoké et Danse Salle des Fêtes Alluy
Soirée Karaoké et Danse Salle des Fêtes Alluy samedi 27 juin 2026.
Alluy
Soirée Karaoké et Danse
Salle des Fêtes 86 route de Cercy-la-Tour Alluy Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:30:00
Date(s) :
2026-06-27
L’association Vélo et Balades d’Alluy organise une soirée Karaoké et Danse le samedi 27 juin 2026. À partir de 19h à la salle des Fêtes, le Bourg. Soirée Karaoké puis animation DJ. Menu complet paëlla 20 € sur réservation. Informations 06 16 59 50 89 (Didier) 06 20 01 75 12 (Karine) velobaladesdalluy@gmail.com .
Salle des Fêtes 86 route de Cercy-la-Tour Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 59 50 89 velobaladesdalluy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Karaoké et Danse
L’événement Soirée Karaoké et Danse Alluy a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Rives du Morvan