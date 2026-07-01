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AGENDA · Le Grand-Serre

Soirée Karaoké Marché nocturne Le Grand-Serre

vendredi 24 juillet 2026 · Le Grand-Serre

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Hall des cloîtres
Ville
26530 Le Grand-Serre
Département
Drôme
Tarif

Le Grand-Serre

Soirée Karaoké Marché nocturne

Hall des cloîtres Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Soirée karaoké
Restauration et buvette sur place marché nocturne jeux enfants
  .

Hall des cloîtres Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 07 01 44  contact@mdc-afr.fr

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English :

Karaoke Night
Food and drinks available on site night market children’s games

L’événement Soirée Karaoké Marché nocturne Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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