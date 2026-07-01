Soirée Karaoké Marché nocturne Le Grand-Serre
vendredi 24 juillet 2026 · Le Grand-Serre
Informations pratiques
Le Grand-Serre
Soirée Karaoké Marché nocturne
Hall des cloîtres Le Grand-Serre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Soirée karaoké
Restauration et buvette sur place marché nocturne jeux enfants
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Hall des cloîtres Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 07 01 44 contact@mdc-afr.fr
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English :
Karaoke Night
Food and drinks available on site night market children’s games
L’événement Soirée Karaoké Marché nocturne Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche