Informations pratiques

Le Grand-Serre

Soirée Karaoké Marché nocturne

Hall des cloîtres Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Soirée karaoké

Restauration et buvette sur place marché nocturne jeux enfants

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Hall des cloîtres Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 07 01 44 contact@mdc-afr.fr

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English :

Karaoke Night

Food and drinks available on site night market children’s games

L’événement Soirée Karaoké Marché nocturne Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche