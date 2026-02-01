Soirée karaoké avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Soirée karaoké

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Dans ton My Beers Mours, viens montrer tes talents derrière le micro lors de notre soirée karaoké !

Au programme, plus de 70 000 titres dans le répertoire de Lionel LB Animation , alors prépare tes cordes vocales, on t’attends !

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

In your My Beers Mours, come and show off your talents behind the microphone at our karaoke evening!

The program features over 70,000 songs from Lionel’s LB Animation repertoire, so get your vocal chords ready, we’re waiting for you!

L’événement Soirée karaoké Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme