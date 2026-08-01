AGENDA · Puimisson
SOIRÉE KARAOKÉ Puimisson
samedi 22 août 2026 · Puimisson
Informations pratiques
Puimisson
SOIRÉE KARAOKÉ
4 Place Neuve Puimisson Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Soire Karaoke animée pas Les toon’s
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4 Place Neuve Puimisson 34480 Hérault Occitanie Réservation.surlaplace.puimisson@outlook.fr
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English :
Karaoke Night Hosted by Les Toon’s
L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Puimisson a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS
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