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AGENDA · Puimisson

SOIRÉE KARAOKÉ Puimisson

samedi 22 août 2026 · Puimisson

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
4 Place Neuve
Ville
34480 Puimisson
Département
Hérault
Tarif

Puimisson

SOIRÉE KARAOKÉ

4 Place Neuve Puimisson Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Soire Karaoke animée pas Les toon’s
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4 Place Neuve Puimisson 34480 Hérault Occitanie   Réservation.surlaplace.puimisson@outlook.fr

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English :

Karaoke Night Hosted by Les Toon’s

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Puimisson a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS

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