Treffiagat

Soirée Karaoké

3 Avenue du Port Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Soirée karaoké avec Ré animation préparez-vous à faire chauffer vos cordes vocales ! .

3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 9 60 00 87 28

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English :

L’événement Soirée Karaoké Treffiagat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Destination Pays Bigouden