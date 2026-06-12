Soirée Karaoké Treffiagat
Soirée Karaoké Treffiagat vendredi 10 juillet 2026.
Treffiagat
Soirée Karaoké
3 Avenue du Port Treffiagat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Soirée karaoké avec Ré animation préparez-vous à faire chauffer vos cordes vocales ! .
3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 9 60 00 87 28
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English :
L’événement Soirée Karaoké Treffiagat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Destination Pays Bigouden
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