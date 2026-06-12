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Soirée Karaoké Treffiagat

Soirée Karaoké Treffiagat vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 3 Avenue du Port

Ville : 29730 Treffiagat

Département : Finistère

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Treffiagat

Soirée Karaoké

3 Avenue du Port Treffiagat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Soirée karaoké avec Ré animation préparez-vous à faire chauffer vos cordes vocales !   .

3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 9 60 00 87 28 

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English :

L’événement Soirée Karaoké Treffiagat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Destination Pays Bigouden

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