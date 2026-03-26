Soirée Kultur #5 N.O.B.A + VERLATOUR + EMIRA + MIHRA + CADIX Amiens
Soirée Kultur #5 N.O.B.A + VERLATOUR + EMIRA + MIHRA + CADIX Amiens jeudi 7 mai 2026.
Soirée Kultur #5 N.O.B.A + VERLATOUR + EMIRA + MIHRA + CADIX
17 Quai Bélu Amiens Somme
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07 02:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Quand la SDMEA prend les reines de notre programmation, La Lune se se transforme en dance-floor !
KULTUR réunit les collectifs d’artistes electro amiénois pour unir leurs forces et proposer une expérience intense, portée par le meilleur de la scène électronique locale.
En partenariat avec SDMEA EMOCIA
Quand la SDMEA prend les reines de notre programmation, La Lune se se transforme en dance-floor !
KULTUR réunit les collectifs d’artistes electro amiénois pour unir leurs forces et proposer une expérience intense, portée par le meilleur de la scène électronique locale.
En partenariat avec SDMEA EMOCIA .
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
When SDMEA takes over our programming, La Lune transforms into a dance-floor!
KULTUR brings together Amiens’ electro artist collectives to join forces and offer an intense experience, driven by the best of the local electronic scene.
In partnership with SDMEA EMOCIA
L’événement Soirée Kultur #5 N.O.B.A + VERLATOUR + EMIRA + MIHRA + CADIX Amiens a été mis à jour le 2026-03-23 par OT D’AMIENS
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