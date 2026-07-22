Soirée Label Le Chant des Muses Route de Mirville Bolbec

Informations pratiques

Bolbec

Soirée Label Le Chant des Muses

Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:00:00

fin : 2026-11-27 23:00:00

Date(s) :

2026-11-27

La Fabrik à Sons a le plaisir d’accueillir le label de musique normand Le Chant des Muses pour la 2ème édition de sa soirée Musique & Philo. Ce label a été créé par Karen Lano et Olivier Legall que nous avons déjà accueilli en janvier 2025.

Showcases, musique et débat philo avec un·e invité·e pour nous questionner sur un sujet porteur.

Un moment convivial tout en décontraction. Une soirée cool à l’heure de l’apéro!

Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès BOLBEC

Début à 19h

Bar & petite restauration sur place

Gratuit Réservation conseillée

Infos et réservations 02 35 31 55 78 / fabrikasons.com .

Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78 contact@fabrikasons.com

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English : Soirée Label Le Chant des Muses

L’événement Soirée Label Le Chant des Muses Bolbec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme