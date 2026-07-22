Soirée Label Le Chant des Muses Route de Mirville Bolbec
vendredi 27 novembre 2026 · Route de Mirville · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Soirée Label Le Chant des Muses
Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 19:00:00
fin : 2026-11-27 23:00:00
Date(s) :
2026-11-27
La Fabrik à Sons a le plaisir d’accueillir le label de musique normand Le Chant des Muses pour la 2ème édition de sa soirée Musique & Philo. Ce label a été créé par Karen Lano et Olivier Legall que nous avons déjà accueilli en janvier 2025.
Showcases, musique et débat philo avec un·e invité·e pour nous questionner sur un sujet porteur.
Un moment convivial tout en décontraction. Une soirée cool à l’heure de l’apéro!
Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès BOLBEC
Début à 19h
Bar & petite restauration sur place
Gratuit Réservation conseillée
Infos et réservations 02 35 31 55 78 / fabrikasons.com .
Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78 contact@fabrikasons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Label Le Chant des Muses
L’événement Soirée Label Le Chant des Muses Bolbec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Bolbec (Seine-Maritime)
- Visite Atelier Musée du Textile et des Indiennes Atelier Musée du Textile Bolbec 2 août 2026
- Jean Rondeau, Orgue Musicales de Normandie Eglise Saint-Michel Bolbec 2 août 2026
- Visite guidée de l’atelier du textile, Atelier du textile, Bolbec 19 septembre 2026
- Conférence : paroles d’anciennes ouvrières, Atelier du textile, Bolbec 19 septembre 2026
- Visite libre : les indiennes de Bolbec, Atelier du textile, Bolbec 19 septembre 2026