Soirée L’amour est dans la guinguette Les Demangeres Curzon
Soirée L’amour est dans la guinguette Les Demangeres Curzon samedi 27 juin 2026.
Curzon
Soirée L’amour est dans la guinguette
Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
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Les Demangeres Guinguette Paysanne Curzon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 14 79 86
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English :
L’événement Soirée L’amour est dans la guinguette Curzon a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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