Soirée lancement de saison du Camji à Niort Camji Niort
jeudi 24 septembre 2026 · Camji · Niort
Informations pratiques
Niort
Soirée lancement de saison du Camji à Niort
Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Soirée de lancement de saison.
Rendez-vous jeudi 24 septembre dès 19 h pour le lancement de la nouvelle saison ! Cette soirée gratuite sera l’occasion de découvrir les rendez-vous qui rythmeront la rentrée, de faire le point sur les projets à venir et de partager un moment d’échange autour de cette nouvelle programmation.
La soirée se terminera en musique avec Arthur Fu Bandini. Auteur-compositeur-interprète, il propose un univers aux influences rock, pop et électro. .
Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée lancement de saison du Camji à Niort
L’événement Soirée lancement de saison du Camji à Niort Niort a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Niort Marais Poitevin
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