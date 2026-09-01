Soirée lancement de saison du Camji à Niort Camji Niort

Informations pratiques

Niort

Soirée lancement de saison du Camji à Niort

Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Soirée de lancement de saison.

Rendez-vous jeudi 24 septembre dès 19 h pour le lancement de la nouvelle saison ! Cette soirée gratuite sera l’occasion de découvrir les rendez-vous qui rythmeront la rentrée, de faire le point sur les projets à venir et de partager un moment d’échange autour de cette nouvelle programmation.

La soirée se terminera en musique avec Arthur Fu Bandini. Auteur-compositeur-interprète, il propose un univers aux influences rock, pop et électro. .

Camji 3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée lancement de saison du Camji à Niort

L’événement Soirée lancement de saison du Camji à Niort Niort a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Niort Marais Poitevin