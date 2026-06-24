Soirée latine Restaurant Le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-les-Places

Saint-Hilaire-les-Places

Soirée latine

Restaurant Le Saint-Hilaire 1 rue des Places Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Saint Hilaire vous invite à une soirée 100 % latino placée sous le signe de la fête, du partage et de la convivialité. Dans une ambiance chaleureuse et dépaysante, laissez-vous entraîner au rythme de la salsa, de la bachata, du merengue et du reggaeton. Profitez d’une restauration aux saveurs espagnoles avec une généreuse paella à volonté, des tapas à partager, tortillas, chips et autres gourmandises, accompagnées de cocktails rafraîchissants. Que vous soyez passionné de danse ou simplement à la recherche d’un moment festif entre amis ou en famille, cette soirée promet une véritable immersion dans l’univers latino, entre musique, gastronomie et bonne humeur. ¡Vamos a bailar ! .

Restaurant Le Saint-Hilaire 1 rue des Places Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 76 95

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English : Soirée latine

L’événement Soirée latine Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus