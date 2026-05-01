Soirée latino danse et musique Au Café Vagabond Saint-Brieuc-de-Mauron
Soirée latino danse et musique Au Café Vagabond Saint-Brieuc-de-Mauron samedi 16 mai 2026.
Saint-Brieuc-de-Mauron
Soirée latino danse et musique
Au Café Vagabond 1 rue de la ville aux oies Saint-Brieuc-de-Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:30:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le café Vagabond commence sa programmation de concert et animation de l’année en douceur et en rythme avec une initiation cumbia et danses latines de 18h30 à 20h.
Puis place au concert avec Vito & La Princesa Hippie, pour une ambiance festive autour de la cumbia, du bolero, de la bossa et de la pop latino. .
Au Café Vagabond 1 rue de la ville aux oies Saint-Brieuc-de-Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 9 81 12 17 84
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L’événement Soirée latino danse et musique Saint-Brieuc-de-Mauron a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande