Soirée latino danse et musique Au Café Vagabond Saint-Brieuc-de-Mauron

Saint-Brieuc-de-Mauron

Soirée latino danse et musique

Au Café Vagabond 1 rue de la ville aux oies Saint-Brieuc-de-Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:30:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le café Vagabond commence sa programmation de concert et animation de l’année en douceur et en rythme avec une initiation cumbia et danses latines de 18h30 à 20h.

Puis place au concert avec Vito & La Princesa Hippie, pour une ambiance festive autour de la cumbia, du bolero, de la bossa et de la pop latino. .

Au Café Vagabond 1 rue de la ville aux oies Saint-Brieuc-de-Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 9 81 12 17 84

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English :

L’événement Soirée latino danse et musique Saint-Brieuc-de-Mauron a été mis à jour le 2026-05-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande