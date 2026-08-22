Informations pratiques

Chantrigné

Soirée lecture Halloween Party ! Chantrigné

38 Rue des Vallées Chantrigné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 17:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Halloween s’invite à la biliothèque de Chantrigné

Viens déguisé.e pour écouter des histoires à faire peur !

Gratuit / de 3 à 8 ans / sur inscription (de 3 à 20 personnes) .

38 Rue des Vallées Chantrigné 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 25 59 bibliotheque.chantrigne@bocage-mayennais.fr

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English :

Halloween Comes to the Chantrigné Library

L’événement Soirée lecture Halloween Party ! Chantrigné Chantrigné a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme