Soirée lecture Halloween Party ! Chantrigné Chantrigné
vendredi 30 octobre 2026 · Chantrigné
Informations pratiques
Chantrigné
Soirée lecture Halloween Party ! Chantrigné
38 Rue des Vallées Chantrigné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 17:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Halloween s’invite à la biliothèque de Chantrigné
Viens déguisé.e pour écouter des histoires à faire peur !
Gratuit / de 3 à 8 ans / sur inscription (de 3 à 20 personnes) .
38 Rue des Vallées Chantrigné 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 25 59 bibliotheque.chantrigne@bocage-mayennais.fr
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English :
Halloween Comes to the Chantrigné Library
L’événement Soirée lecture Halloween Party ! Chantrigné Chantrigné a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme