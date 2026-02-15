Soirée Libanaise à l’Emmaüs montagne limousine Emmaüs Montagne Limousine Tarnac

Soirée Libanaise à l’Emmaüs montagne limousine

Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac Corrèze

L’équipe de l’Emmaüs de la Montagne Limousine organise une soirée Libanaise, avec à partir de 19h un repas, Mezze libanais suivi d’un concert de Hadi Nasreddine (oud et chant) à 20h30.

Menu 20€, sur réservation au 06 09 58 11 65. Concert 7€. .

Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 58 11 65 lesrameaux@emmaus-montagnelimousine.org

