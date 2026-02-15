Soirée Libanaise à l’Emmaüs montagne limousine Emmaüs Montagne Limousine Tarnac
Soirée Libanaise à l’Emmaüs montagne limousine Emmaüs Montagne Limousine Tarnac samedi 21 février 2026.
Soirée Libanaise à l’Emmaüs montagne limousine
Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’équipe de l’Emmaüs de la Montagne Limousine organise une soirée Libanaise, avec à partir de 19h un repas, Mezze libanais suivi d’un concert de Hadi Nasreddine (oud et chant) à 20h30.
Menu 20€, sur réservation au 06 09 58 11 65. Concert 7€. .
Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 58 11 65 lesrameaux@emmaus-montagnelimousine.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Libanaise à l’Emmaüs montagne limousine
L’événement Soirée Libanaise à l’Emmaüs montagne limousine Tarnac a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze