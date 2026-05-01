Soirée Repas-Concert à l’Emmaüs Montagne Limousine Emmaüs Montagne Limousine Tarnac
Soirée Repas-Concert à l’Emmaüs Montagne Limousine Emmaüs Montagne Limousine Tarnac samedi 30 mai 2026.
Tarnac
Soirée Repas-Concert à l’Emmaüs Montagne Limousine
Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac Corrèze
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’équipe de l’Emmaüs de la Montagne Limousine organise une soirée, avec à partir de 19h un repas espagnol Gaspacho
Côtelettes d’agneau à l’ail et frites maison ou Filet de Merlu et pommes de terres persillées.
Version végétarienne sur commande
Crème catalane.
A 20h30, concert de Julien Gasc, à la croisée de la poésie, du rock, de la pop et d’un art de l’orchestration tout en clair-obscur, Julien Gasc s’est imposé au fil des décennies comme une voix singulière de la chanson française.
Multi instrumentiste talentueux, il est surtout connu pour son travail en solo, ainsi que pour avoir fondé et participé au groupe Aquaserge et pour avoir rejoint Stereolab comme claviériste et choriste pour leur tournée mondiale en 2008-2009.
Menu 23€, sur réservation au 06 09 58 11 65. Concert 7€. .
Emmaüs Montagne Limousine 10 Rue du Champ des Rameaux Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 79 86 09 lesrameaux@emmaus-montagnelimousine.org
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English : Soirée Repas-Concert à l’Emmaüs Montagne Limousine
L’événement Soirée Repas-Concert à l’Emmaüs Montagne Limousine Tarnac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze