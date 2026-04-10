Louplande

Soirée Live au V&P

1 route de Sablé Louplande Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Laissez-vous emporter par SWEET COVERS DUO !

Un duo plein d’énergie et d’émotions pour revisiter vos chansons préférées !

Ambiance garantie… Vous venez ?

Planche à apéro à commander au 02 43 23 64 24 .

1 route de Sablé Louplande 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 39 03 17 sweetcovers72@gmail.com

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English :

Let SWEET COVERS DUO take you away!

L’événement Soirée Live au V&P Louplande a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Vallée de la Sarthe