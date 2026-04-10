Soirée Live au V&P Louplande
Soirée Live au V&P Louplande vendredi 29 mai 2026.
Louplande
Soirée Live au V&P
1 route de Sablé Louplande Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
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1 route de Sablé Louplande 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 39 03 17 sweetcovers72@gmail.com
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English :
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L’événement Soirée Live au V&P Louplande a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Vallée de la Sarthe