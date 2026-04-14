Visite des jardins, du parc et du potager, Château de Villaines, Louplande

Visite des jardins, du parc et du potager 5 – 7 juin Château de Villaines Sarthe

entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans un site classé, les jardins de Villaines s’organisent autour des bâtiments, en espaces d’agrément, au nord (limités par des douves sèches), et au sud (bordés par des douves en eau). Les jardins dits d’utilité se composent à l’est d’un verger qui marque la séparation avec les bois de Villaines, et à l’ouest d’un potager clos de murs d’environ un hectare. Situé en plein cœur d’un territoire de 200 ha de bois et de prairies, Villaines a la chance de ne souffrir pour l’instant d’aucune nuisance ou pollution dans son environnement. En contre-bas des douves coule la rivière de Préau.https://youtu.be/EbN1SmF9whY

Château de Villaines 49 route de Sablé, 72210 Louplande, France Louplande 72210 Sarthe Pays de la Loire 0243885373 http://www.chateaudevillaines.fr [{« data »: {« author »: « Chu00e2teau de Villaines », « cache_age »: 86400, « description »: « »Jaspe », l’Association des parcs et jardins du Maine pru00e9sente « Le Jardin du chu00e2teau de Villaines » », « type »: « video », « title »: « Le Jardin du chu00e2teau de Villaines », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/EbN1SmF9whY/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=EbN1SmF9whY », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDuItrVQZIhiGq-YhJgwk5g », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Dans un site classé, les jardins de Villaines s’organisent autour des bâtiments, en espaces d’agrément, au nord (limités par des douves sèches), et au sud (bordés par des douves en eau). Les jardins…

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