Réaumur

Soirée Loups-garous de Thiercelieux

8 Rue Mal de Lattre Réaumur Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir ou redécouvrir le célèbre jeu Les loups-garous de Thiercelieux !

Une soirée durant laquelle mentir vous sauvera la vie … Bluffez et débattez pour éliminer les loups-garous !

Tout public à partir de 10 ans. Animé par la ludothèque A toi de joeur

Sur inscription. .

8 Rue Mal de Lattre Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 15 50

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English :

Come discover—or rediscover—the famous game The Werewolves of Thiercelieux !

L’événement Soirée Loups-garous de Thiercelieux Réaumur a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges