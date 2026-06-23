Soirée Loups-garous de Thiercelieux Réaumur
Soirée Loups-garous de Thiercelieux Réaumur mercredi 8 juillet 2026.
Réaumur
Soirée Loups-garous de Thiercelieux
8 Rue Mal de Lattre Réaumur Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez découvrir ou redécouvrir le célèbre jeu Les loups-garous de Thiercelieux !
Une soirée durant laquelle mentir vous sauvera la vie … Bluffez et débattez pour éliminer les loups-garous !
Tout public à partir de 10 ans. Animé par la ludothèque A toi de joeur
Sur inscription. .
8 Rue Mal de Lattre Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 15 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover—or rediscover—the famous game The Werewolves of Thiercelieux !
L’événement Soirée Loups-garous de Thiercelieux Réaumur a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges