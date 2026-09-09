Soirée Loups-Garous Bar à Jeux Les Tuiles Soustons
mercredi 9 septembre 2026 · Bar à Jeux Les Tuiles · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Soirée Loups-Garous
Bar à Jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 19:00:00
fin : 2026-09-09 21:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Venez vivre l’expérience du jeu mythique animé par un maître du jeu. Survivrez-vous aux nuits successives ?
Le bluff sera votre meilleur atout !
Venez participer à une partie géante (16 participants) du jeu Loups-Garous. Accompagnés et guidés par un maître du jeu, vous incarnez un personnage et tenter de survivre à chaque nuit. Les suspicions et les débats rendent les parties et les échanges entre les joueurs très animés ! .
Bar à Jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Soirée Loups-Garous
Come and experience the mythical game hosted by a game master. Can you survive the successive nights?
Your best trump card will be your bluff!
L’événement Soirée Loups-Garous Soustons a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS
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