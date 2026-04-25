SOIRÉE MAGIE À DOMICILE LE SÉCHOIR BISTROT PAYSAN L’Isle-en-Dodon

L’Isle-en-Dodon

SOIRÉE MAGIE À DOMICILE

LE SÉCHOIR BISTROT PAYSAN 56 avenue des Martiagues L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Soirée Magie avec Tachou La Magie au Séchoir Bistrot Paysan. Spectacle de salon intimiste, complicité, rires, surprises!

Spectacle faisant partie des soirées Pizza et Bière où l’on commande une pizza faîte sur place 100% (légumes bio du jardin, fromage local) bières locales, sirops faits maison.

À partir de 18h pour la pizza, commandez par mail avant la soirée de préférence!

À partir de 20h30 spectacle de magie avec une participation libre mais nécessaire pour le spectacle! .

LE SÉCHOIR BISTROT PAYSAN 56 avenue des Martiagues L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie bistrotpaysan@gmail.com

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English :

Magic evening with Tachou La Magie at Séchoir Bistrot Paysan. Intimate salon show, complicity, laughter, surprises!

L’événement SOIRÉE MAGIE À DOMICILE L’Isle-en-Dodon a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE