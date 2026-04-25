LES CONCERTS DU SÉCHOIR KALANGATA LE SÉCHOIR BISTROT PAYSAN L’Isle-en-Dodon

L’Isle-en-Dodon

LES CONCERTS DU SÉCHOIR KALANGATA

LE SÉCHOIR BISTROT PAYSAN 56 avenue des Mariagues L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Kalangata en concert au Séchoir. Voyageur infatigable, navigateur musical traversant l’Océan Atlantique sous le soleil des tropiques, Kalangata répand son énergie solaire partout où il accoste.

Le quintet débarque rythmes et mélodies irrésistibles venues du Cap-Vert, du Brésil ou encore d’Angola et des Caraïbes.

Concert à 21h, ouverture du bistrot à 19h.

Restauration sur place Pizzas faîtes sur place avant le concert avec légumes bio des Jardins du Flouran, fromage de producteur local, bières locales et sirops faits maison. .

LE SÉCHOIR BISTROT PAYSAN 56 avenue des Mariagues L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie bistrotpaysan@gmail.com

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English :

Kalangata in concert at Le Séchoir. A tireless traveler, a musical navigator crossing the Atlantic Ocean under the tropical sun, Kalangata spreads his solar energy wherever he lands.

L’événement LES CONCERTS DU SÉCHOIR KALANGATA L’Isle-en-Dodon a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE