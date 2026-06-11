FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ L’ISLE-EN-DODON L’Isle-en-Dodon

L’Isle-en-Dodon

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ L’ISLE-EN-DODON

Place du château L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Après les visites touristiques, venez assister au spectacle BAOUBA

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

*9h > balade estivale avec l’association Rando Save L’Isle le long de l’eau

Depuis la mairie annexe, le parcours longe le canal jusqu’au lac et son écrin de verdure. Une halte à la digue permet d’apprécier le paysage et le murmure de la Save, avant de rejoindre le pas japonais. Le retour s’effectue à l’ombre des platanes de l’avenue des Martiagues, pour une balade estivale agréable et accessible.

RDV : mairie annexe 36 boulevard des Martyrs de Meilhan 31230 L’Isle-en-Dodon

Durée : 1h30

Informations pratiques : 4.5 km

*14h30 > visite mémorielle L’Isle-en-Dodon du XIXème siècle aux années 70 avec André Tandou

L’association L’Isle Patrimoine, avec André Tandou son président, vous racontera L’Isle-en-Dodon, son histoire de la fin du XIXème siècle jusqu’aux années 70. Vous ferez un voyage dans le temps et vivrez les grandes lignes de l’histoire locale et nationale ; la période faste de L’Isle-en-Dodon, son économie, ses avancées techniques et sociales. Un retour sur le passé qui explique la ville d’aujourd’hui.

RDV : mairie place du Château 31230 L’Isle-en-Dodon

Durée : 1h30

*16h30 > rencontre gourmande à la Ferme des Acacias

Partez à la rencontre de Mme Fréchou et découvrez les produits de sa ferme familiale. Lors d’une dégustation conviviale, elle partage son savoir-faire autour de ses spécialités à base de poulet. Elle évoquera également l’histoire de cette exploitation transmise de génération en génération. Un moment chaleureux pour découvrir un engagement familial et un goût authentique du terroir.

RDV : mairie annexe 36 boulevard des Martyrs de Meilhan 31230 L’Isle-en-Dodon

Durée : 1h

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE A PARTIR DE 19H

19h30 > CONCERT PAUSE GUINGUETTE

CRÉATION FÔM UKULÉLÉ QUARTET

Création musicale unique ukulélé-voix, entre intimité et harmonies

FÔM, maison d’artistes toulousaine engagée dans la valorisation des artistes féminines et minorisé·es de genre, est à l’initiative des jams en mixité choisie accueillies par Le Taquin, favorisant les rencontres, l’improvisation et l’émergence de nouvelles collaborations musicales dans un cadre bienveillant et inclusif. À l’occasion du festival des 31 notes d’été, la structure a constitué plusieurs quartets afin de vous partager l’exclusivité de ces instants. Pour cette création musicale unique ukulélé-voix, entre intimité et harmonies, Fôm a réuni Arbas, Ida Chettrit, Baboucan, toutes trois au ukulélé et au chant et Laura Petit-Félix également à la voix, accompagnée de sa mandoline.

Distribution Arbas, Ida Chettrit, Baboucan ukulélé voix Laura Petit-Félix mandoline voix

Durée 2x45min

21h30 > CONCERT

BAOUBA

Concert festif aux couleurs mandingues et songhaï

Fanta Sayon Sissoko, l’énergique et généreuse chanteuse du groupe, porteuse de l’héritage Griot, réussit à faire de sa musique le lien entre hier et demain. Sa fougue nous plonge immédiatement dans le bouillonnement de l’Afrique d’aujourd’hui. Elle et ses talentueux musiciens nous parlent de leurs terres, de leurs valeurs, avec cette musique au groove affirmé, transpirant les couleurs des Empires Mandingue et Songhaï. Assurément, un concert festif et une rencontre qui respire la bienveillance !

Distribution Fanta Sayon Sissoko chant Etienne Choquet guitare Mounir Hachemaoui basse Stéphane Gratteau batterie Florent Lalet saxophone Guillaume Pique trombone

Durée 1h15-30 .

Place du château L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie

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English :

After your sightseeing, come see the BAOUBA show

L’événement FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ L’ISLE-EN-DODON L’Isle-en-Dodon a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE