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Visite guidée du musée du charron et de la couture, Musée du charron et de la couture, L’Isle-en-Dodon

samedi 19 septembre 2026 · Musée du charron et de la couture · L'Isle-en-Dodon

Visite guidée du musée du charron et de la couture, Musée du charron et de la couture, L’Isle-en-Dodon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du charron et de la couture
Adresse
15 rue sainte croix, 31230 L'Isle-en-Dodon
Ville
31230 L'Isle-en-Dodon
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée du musée du charron et de la couture 19 et 20 septembre Musée du charron et de la couture Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez un atelier de charron datant de 1930, conservé dans son lieu d’origine et toujours en état de fonctionnement.
La visite présente également une exposition consacrée à la couture, réunissant du matériel ancien et une collection de 65 machines à coudre fabriquées entre 1845 et 1970.

Musée du charron et de la couture 15 rue sainte croix, 31230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 06 85 32 03 55 Venez découvrir ce musée familial situé dans un ancien atelier de charron, entièrement restauré et en état de marche. Regroupant une collection de 65 machines à coudre et documents liés à la couture. Parking à 100 m et accès aux fauteuils roulants.
Atelier de Charron de 1930 en état de marche dans son lieu d’origine et exposition de matériel sur la couture dont 65 machines à coudre datant de 1845 à 1970

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