Visite guidée du musée du charron et de la couture, Musée du charron et de la couture, L’Isle-en-Dodon
samedi 19 septembre 2026 · Musée du charron et de la couture · L'Isle-en-Dodon
Informations pratiques
Visite guidée du musée du charron et de la couture 19 et 20 septembre Musée du charron et de la couture Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découvrez un atelier de charron datant de 1930, conservé dans son lieu d’origine et toujours en état de fonctionnement.
La visite présente également une exposition consacrée à la couture, réunissant du matériel ancien et une collection de 65 machines à coudre fabriquées entre 1845 et 1970.
Musée du charron et de la couture 15 rue sainte croix, 31230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 06 85 32 03 55 Venez découvrir ce musée familial situé dans un ancien atelier de charron, entièrement restauré et en état de marche. Regroupant une collection de 65 machines à coudre et documents liés à la couture. Parking à 100 m et accès aux fauteuils roulants.
Atelier de Charron de 1930 en état de marche dans son lieu d’origine et exposition de matériel sur la couture dont 65 machines à coudre datant de 1845 à 1970
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