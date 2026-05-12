Soirée Magie Rosheim
Soirée Magie Rosheim mardi 7 juillet 2026.
Rosheim
Soirée Magie
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Cartes, objets, et mentalisme des expériences impossibles, à quelques centimètres de vos yeux. Préparez-vous à vivre un moment magique et surprenant.
Et si la magie devenait réalité ? Des cartes qui se transforment, des objets qui disparaissent, et des tours de mentalisme fascinants…
Préparez-vous à être bluffé par des expériences impossibles !
Spectacle à 20h
Puis close-up de table en table jusqu’à 22h
Buvette et restauration sur place. .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
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English :
Cards, objects and mentalism: impossible experiences, just inches from your eyes. Prepare yourself for a moment of magic and surprise.
L’événement Soirée Magie Rosheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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