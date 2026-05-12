Rosheim

Soirée Magie

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Cartes, objets, et mentalisme des expériences impossibles, à quelques centimètres de vos yeux. Préparez-vous à vivre un moment magique et surprenant.

Et si la magie devenait réalité ? Des cartes qui se transforment, des objets qui disparaissent, et des tours de mentalisme fascinants…

Préparez-vous à être bluffé par des expériences impossibles !

Spectacle à 20h

Puis close-up de table en table jusqu’à 22h

Buvette et restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

Cards, objects and mentalism: impossible experiences, just inches from your eyes. Prepare yourself for a moment of magic and surprise.

L’événement Soirée Magie Rosheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile