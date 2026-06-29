Soirée, Magnilais Forever Rue de la Chapelle Les Magnils-Reigniers

Informations pratiques

Les Magnils-Reigniers

Soirée, Magnilais Forever

Rue de la Chapelle Espace de vie locale Les Magnils-Reigniers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Magnilais Forever revient cette année pour sa 5? édition, toujours fidèle à son esprit convivial et intergénérationnel. La commune des Magnils-Reigniers donne rendez-vous au public le samedi 5 septembre 2026, dès 18h30, à l’Espace de Vie Locale de Beugné l’Abbé, pour une grande soirée festive ouverte à tous.

Un spectacle familial pour ouvrir la soirée

Le programme débutera avec la Compagnie Vent des Cirques, qui proposera un spectacle mêlant jonglage, voltige et surprises. Un moment accessible à tous, pensé pour émerveiller petits et grands dès le début de la soirée.

Une ambiance musicale variée

L’apéritif sera accompagné par les sonorités jazz manouche de Sommes Swing, qui installeront une atmosphère chaleureuse et rythmée.

La soirée se poursuivra avec Idle Fingers, un groupe qui revisite les grands classiques rock et les tubes internationaux, promettant un concert énergique et fédérateur.

Des animations tout au long de la soirée

En parallèle des spectacles, la Compagnie Vent des Cirques proposera également un atelier cirque en accès libre. Une occasion pour les enfants comme pour les adultes de s’initier aux arts du cirque dans une ambiance ludique et participative.

Le Conseil Municipal des Jeunes sera également présent pour animer différentes animations aux profit de l’association Les Aventures de Louisette .

Restauration et convivialité

Pour profiter pleinement de la soirée, un espace restauration et une buvette seront assurés par les associations locales ainsi que par le bar-restaurant Chez Nounours et Lulu. De quoi partager un moment gourmand sous les lampions et prolonger la fête en toute convivialité.

Magnilais Forever, c’est une soirée festive, familiale et accessible à tous, pensée pour rassembler habitants, voisins et amis autour d’un moment chaleureux.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour bien lancer la rentrée. .

Rue de la Chapelle Espace de vie locale Les Magnils-Reigniers 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 60 74 47 communication@lesmagnilsreigniers.fr

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English :

L’événement Soirée, Magnilais Forever Les Magnils-Reigniers a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud